شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرد برای بهبود ارتباطات و افزایش سرعت انتقال اطلاعات در صنعت برق، طرحی جدید با استفاده از فناوری بومی فیبرنوری در مسیر تهران، زنجان و اصفهان اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این طرح که با نام رینگ پایلوت OTN-DWDM شناخته می‌شود، ۲۷ دستگاه ساخت داخل نصب شده و هفت مسیر ارتباطی پرظرفیت با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه راه‌اندازی شده است.

پیش از این، شبکه مخابرات برق کشور از تجهیزات قدیمی شرکت آلکاتل استفاده می‌کرد که با گذشت زمان دچار فرسودگی و مشکلاتی مانند کمبود قطعات، محدودیت پهنای باند و ضعف امنیتی شده بود. اکنون با اجرای این طرح، فناوری بومی جدید جایگزین شبکه قدیمی می‌شود.

فناوری OTN-DWDM یکی از روش‌های پیشرفته انتقال داده در دنیاست که می‌تواند ده‌ها کانال اطلاعاتی را هم‌زمان از طریق یک فیبر نوری جابه‌جا کند. این فناوری ضمن افزایش سرعت و ظرفیت انتقال، امنیت و پایداری شبکه را هم بالا می‌برد و کاملاً قابل توسعه است.

مسئولان شرکت مدیریت شبکه برق ایران می‌گویند، هدف این طرح، کاهش وابستگی به تجهیزات خارجی و استفاده از توان متخصصان داخلی در ساخت و مدیریت شبکه است. قرار است پس از موفقیت این طرح آزمایشی، این فناوری در سراسر کشور جایگزین سیستم قدیمی شود.