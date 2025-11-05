پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی گفت: آذربایجانغربی میتواند به یکی از قطبهای تولید و صادرات کشور تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، در نشست مشترک استاندار آذربایجانغربی با معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت و اعضای گروه ویژه سرمایهگذاری و تامین مالی وزارت صمت آخرین وضعیت طرحهای بزرگ صنعتی، پروژههای نیمهتمام و برنامههای مرتبط با هوشمندسازی زنجیره تولید در استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
رضا رحمانی در این نشست ضمن تأکید بر نقش استان در مسیر توسعه صنعتی شمالغرب کشور، گفت: آذربایجانغربی با برخورداری از ظرفیتهای معدنی، مرزی و ترانزیتی میتواند به یکی از قطبهای تولید و صادرات کشور تبدیل شود.
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت نیز ضمن قدردانی از رویکرد توسعهمحور استاندار آذربایجانغربی، افزود: وزارت صمت آماده حمایت از طرحهای نوآورانه، ایجاد شهرکهای صنعتی هوشمند و تأمین مالی پروژههای اولویتدار استان است.