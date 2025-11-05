به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:

اسپارتا پراگ چک ۰ - ۳ آرسنال انگلیس (گل‌ها: بوکایو ساکا در دقیقه ۳۲ - پنالتی و میکل مرینو ۴۶ و ۶۸)

ناپولی ایتالیا ۰ - ۰ آینتراخت فرانکفورت آلمان

آتلتیکومادرید اسپانیا ۳ - ۱ اونیون سن ژیلوآز بلژیک (گل‌های اتلتی: خولین آلبارس در دقیقه ۳۹، کانر گالاگر ۷۲ و مارکوس یورنته ۶ + ۹۰)

بودوگلیمت نروژ ۰ - ۱ موناکو فرانسه

یوونتوس ایتالیا ۱ - ۱ اسپورتینگ لیسبون پرتغال (گل یووه: دوآن ولاهوویچ در دقیقه ۳۴)

لیورپول انگلیس ۱ - ۰ رئال مادرید اسپانیا (گل: آلکسیس مک آلیستر در دقیقه ۶۱)

المپیاکوس یونان ۱ - ۱ آیندهوون هلند

مهدی طارمی مهاجم ملی پوش ایرانی از دقیقه ۷۳ در ترکیب تیم المپیاکوس یونان به میدان آمد.

پاری سن ژرمن فرانسه (قهرمان دوره قبل) ۱ - ۲ بایرن مونیخ

لوئیز دیاس در ددقایق ۴ و ۳۲ برای بایرن گلزنی کرد و گل تیم پاریسی را ژائو نه وس در دقیقه ۷۴ وارد دروازه حریف کرد.

تاتنهام انگلیس ۴ - ۰ اف ث کپنهاگن دانمارک

برنامه - چهارشنبه ۱۴ آبان:

پافوس قبرس - ویارئال اسپانیا

قره باغ جمهوری آذربایجان - چلسی انگلیس

آژاکس هلند - گالاتاسرای ترکیه

کلوب بروخه بلژیک - بارسلونا اسپانیا

اینتر ایتالیا - غیرت آلماتی قزاقستان

منچسترسیتی انگلیس - بوروسیا دورتموند آلمان

نیوکاسل یونایتد انگلیس - آتلتیک بیلبائو اسپانیا

المپیک مارسی فرانسه - آتلتیک بیلبائو اسپانیا

بنفیکا پرتغال - بایرلورکوزن آلمان

در جدول لیگ قهرمانان اروپا تیم‌های ۱۲ امتیازی بایرن مونیخ و آرسنال اول و دوم هستند و تیم‌های پاری سن ژرمن و اینتر با ۹ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.