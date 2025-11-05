پخش زنده
امروز: -
هفته دوم دور گروهی فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ فوتبال لیگ قهرمانان اروپا به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:
اسپارتا پراگ چک ۰ - ۳ آرسنال انگلیس (گلها: بوکایو ساکا در دقیقه ۳۲ - پنالتی و میکل مرینو ۴۶ و ۶۸)
ناپولی ایتالیا ۰ - ۰ آینتراخت فرانکفورت آلمان
آتلتیکومادرید اسپانیا ۳ - ۱ اونیون سن ژیلوآز بلژیک (گلهای اتلتی: خولین آلبارس در دقیقه ۳۹، کانر گالاگر ۷۲ و مارکوس یورنته ۶ + ۹۰)
بودوگلیمت نروژ ۰ - ۱ موناکو فرانسه
یوونتوس ایتالیا ۱ - ۱ اسپورتینگ لیسبون پرتغال (گل یووه: دوآن ولاهوویچ در دقیقه ۳۴)
لیورپول انگلیس ۱ - ۰ رئال مادرید اسپانیا (گل: آلکسیس مک آلیستر در دقیقه ۶۱)
المپیاکوس یونان ۱ - ۱ آیندهوون هلند
مهدی طارمی مهاجم ملی پوش ایرانی از دقیقه ۷۳ در ترکیب تیم المپیاکوس یونان به میدان آمد.
پاری سن ژرمن فرانسه (قهرمان دوره قبل) ۱ - ۲ بایرن مونیخ
لوئیز دیاس در ددقایق ۴ و ۳۲ برای بایرن گلزنی کرد و گل تیم پاریسی را ژائو نه وس در دقیقه ۷۴ وارد دروازه حریف کرد.
تاتنهام انگلیس ۴ - ۰ اف ث کپنهاگن دانمارک
برنامه - چهارشنبه ۱۴ آبان:
پافوس قبرس - ویارئال اسپانیا
قره باغ جمهوری آذربایجان - چلسی انگلیس
آژاکس هلند - گالاتاسرای ترکیه
کلوب بروخه بلژیک - بارسلونا اسپانیا
اینتر ایتالیا - غیرت آلماتی قزاقستان
منچسترسیتی انگلیس - بوروسیا دورتموند آلمان
نیوکاسل یونایتد انگلیس - آتلتیک بیلبائو اسپانیا
المپیک مارسی فرانسه - آتلتیک بیلبائو اسپانیا
بنفیکا پرتغال - بایرلورکوزن آلمان
در جدول لیگ قهرمانان اروپا تیمهای ۱۲ امتیازی بایرن مونیخ و آرسنال اول و دوم هستند و تیمهای پاری سن ژرمن و اینتر با ۹ امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.