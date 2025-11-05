پخش زنده
امروز: -
دادستان کرمان گفت: دو محکوم به قصاص با همدلی سربازان ارتش و گذشت خانوادههای مقتول از قصاص رهایی یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،دادستان عمومی و انقلاب کرمان گفت: در اقدامی انساندوستانه و کمنظیر، دو زندانی محکوم به قصاص در زندان مرکزی کرمان با تلاشهای گسترده برای صلح و سازش، گذشت خانوادههای مقتول و مشارکت هزاران سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران از مرگ رهایی یافتند.
مهدی بخشی در تشریح این خبر ضمن تقدیر از تلاش قاضی ناظر زندان کرمان، افزود: با برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش و رایزنیهای مستمر با خانوادههای اولیای دم، زمینه رضایت آنان با دریافت دیه، فراهم شد که بخشی از دیه توسط خانوادههای مقتول پرداخت گردید و بخش دیگر با همت و مشارکت چند هزار نفر از سربازان ارتش ۰۵ کرمان تأمین شد.
وی ضمن تقدیر از همت، نوعدوستی و مردانگی سربازان مرکز آموزشی 05 کرمان، اظهارداشت: این اقدام نشاندهنده ظرفیت بالای جامعه برای همدلی، مشارکت و ایفای نقش در حل مسائل انسانی و اجتماعی و نیز روحیه ایثارگرانه و مسئولانه سربازان ارتش است.
قاضی ناظر زندان مرکزی کرمان نیز با تأکید بر اهمیت این اتفاق، گفت: این همراهی سربازان 05 کرمان، نمونهای روشن از مسئولیتپذیری اجتماعی در استان کرمان است که نشان میدهد چگونه همکاری نهادهای مختلف و مردم میتواند به نتایج مثبت و انسانی منجر شود.
امیریان افزود: حمایت سربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران نه تنها به آزادی دو محکوم انجامید، بلکه این پیام مهم به جامعه مخابره کردکه گذشت، همدلی و کمک جمعی میتواند فرصتی دوباره برای بازگشت مددجویان به جامعه فراهم آورد.