فازسوم طرح تعریض آزادراه کرج قزوین زیر بارترافیکی رفت
طرح تعریض آزادراه کرج - قزوین حد فاصل گلشهر تا پُل مهرشهر زیر بارترافیکی رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، سرپرست اداره کل راهداری وحمل و نقل جادهای استان البرز گفت: فازسوم و نهایی طرح تعریض لاین شمالی آزادراه کرج - قزوین (حد فاصل گلشهر تا پُل حسینآباد) زیر بار ترافیکی رفت.
داریوش باقرجوان اظهار کرد: از مجموع طرح ۶ کیلومتر تعریض آزادراه کرج - قزوین، فاز نخست از پُل آیتالله هاشمی تا ابتدای گلشهر، سنوات گذشته به بهرهداری رسیده و دو فاز بعدی شامل پُل مهرشهر تا پلیسراه حصارک و گلشهر تا پُل حسینآباد مهرشهر، تکمیل و زیر بار ترافیکی رفته است.
وی بیان کرد: تعریض این بخش از آزادراه نقش بسزایی در روانسازی و کاهش ترافیک در محدوده مهرشهر دارد.
باقرجوان گفت: از دیگر پروژههای آزادراهی که طی ماههای آینده به بهرهبرداری خواهد رسید پروژه تعریض لاین شمالی آزادراه کرج - قزوین (حد فاصل گلدشت تا بهشت سکینه) است که در امتداد مسیر اتصال آزادراه شمالی شهید سلیمانی به آزادراه کرج - قزوین تعریض شده است.