شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز نحستین دیدار مرحله گروهی تیم ملی والیبال مردان کشورمان را با بحرین به صورت مستقیم پوشش خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در نخستین دیدار از مرحله گروهی مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز چهارشنبه ۱۴ آبان از ساعت ۱۶:۳۰ تقابل تیم ملی والیبال مردان ایران و بحرین را با گزارشگری مهدی دیوی و به صورت زنده پخش میکند.
مسابقات والیبال همبستگی کشورهای اسلامی از امروز چهارشنبه ۱۴ آبان و دو روز زودتر از مراسم افتتاحیه رسمی بازیها آغاز میشود و به مدت ۹ روز تا پنجشنبه ۲۲ آبان با برگزاری ۱۷ دیدار پیگیری خواهد شد.
تیم ملی والیبال مردان ایران با چهار عنوان قهرمانی، پرافتخارترین تیم شرکت کننده در رقابتهای والیبال مردان مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی است.