حمام ملا بابا، از شاخصترین آثار تاریخی دوره اسلامی در کازرون، در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شماره ۳۲۸۴ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کازرون گفت: مرمت حمام تاریخی ملا بابا با اعتباری بیش از ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال آغاز شده است که در مرحله نخست شامل بازسازی سقف و بدنه بنا میشود.
محمدجواد جوکاری افزود: حمام ملا بابا از شاخصترین آثار تاریخی دوره اسلامی در کازرون است که از نظر معماری و طراحی فضاهای داخلی، اهمیت ویژهای دارد. سقف گنبدی شکل آن با ارتفاعی حدود هشت متر و با مصالح سنتی گچ و سنگ ساخته شده و فضاهای داخلی آن شامل راهرو، صحن وسیع با سقفهای گنبدی و نورگیر مرکزی، سکوهای نشیمن، خزینه و آتشدان است.
وی با اشاره به ثبت ملی این اثر گفت : حمام ملا بابا در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شماره ۳۲۸۴ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و هماکنون در حال مرمت و احیای دوباره است تا پس از اتمام پروژه، قابلیت بهرهبرداری گردشگری و فرهنگی پیدا کند.
مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کازرون گفت: شهرستان کازرون با بیش از ۱۸۸ اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی و وجود شهر تاریخی و جهانی بیشاپور، از مقاصد مهم گردشگری استان فارس به شمار میرود و مرمت این آثار، گامی مهم در حفاظت از هویت فرهنگی منطقه است.