پخش زنده
امروز: -
از منزل یک متخلف شکار و صید در کاشان مقادیر قابل توجهی ادوات غیرمجاز، فشنگ و بقایای حیوانات وحشی کشف و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره محیط زیست کاشان گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست با همکاری ماموران کلانتری ۱۴ ناجیآباد در بازرسی ا ز منزل یک متخلف شکار یک قبضه اسلحه خفیف، ۱۳۲ عدد فشنگ برنو، چند قطعه گوشت یخزده، یک عدد کلهپاچه کل وحشی و دیگر وسایل و ادوات شکار غیرقانونی کشف و توقیف کردند.
الهیار دولتخواه افزود: با تشکیل پرونده قضایی برای متخلف، مستندات برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی تحویل مراجع قضایی شد.