به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ تندیس‌های مردمی قهرمانان گمنام (یادبود شهید دریاقلی) در سیزدهمین دوره این رویداد فرهنگی به دو تن از قهرمانان، جانباز سید حسین موسوی و خانواده سردار شهید حاجی‌زاده تقدیم شد.

چند سالی است که ماجرای شهید دریاقلی سورانی در کنار داستان دهقان فداکار، در کتاب‌های درسی کودکان دبستانی ما آمده و توسط بچه‌های ما خوانده می‌شود تا بدانند چگونه در شبی تعیین‌کننده که دشمن بعثی سعی داشت مردم غیرنظامی آبادان را در خواب غافلگیر کند و به آنها شبیخون بزند، خداوند، مردی ساده را برگزید تا از خواب بیدار شود و ببیند که دشمن در حال پل زدن بر روی رودخانه بهمنشیر است و آن‌گاه سراسیمه با دوچرخه به سوی شهر روان شود و در طول مسیر، همگان را از آن هجوم باخبر کند تا آبادان و بعد از آن، خوزستان از خطر حتمی سقوط، نجات یابد.

شهید سورانی نیز در نیمه همان ماه آبان، بر اثر اصابت ترکش خمپاره، در بیمارستان سینای تهران شهید و به صورت گمنام در میان قبر‌های عادی بهشت زهرا دفن شد. به بهانه ستایش این رادمردی و جلوگیری از نشستنِ گرد فراموشی بر روی این حماسه، چندین سال است که جانبازان و هنرمندان موزه صلح تهران، افراد یا گروه‌هایی را که به نوعی ادامه‌دهنده راه این مرد در زمینه اعتلای این مرز و بوم هستند و برای بهروزی مردم ایران تلاش می‌کنند، انتخاب و به نیابت از مردم آبادان، تندیس قهرمانان گمنام (شهید دریاقلی سورانی) را به آنها اهدا می‌کنند.

امسال هم این تندیس در سالگرد واقعه کوی ذوالفقاری آبادان با حضور در منزل و طی مراسمی بسیار ساده و خودمانی به دو تن از این دلاوران یعنی سید حسین موسوی، رزمنده جانباز شیمیایی هشت سال دفاع مقدس و نیز به پاس نکوداشت شهدای والامقام جنگ ۱۲ روزه، به خانواده سردار شهید حاجی زاده اهدا شد.

این تندیس‌ها هر سال با انتخاب کمیته‌ای از رزمندگان آبادانی و هنرمندان و جانبازان موزه صلح تهران و در فاصله زمانی بین نهم آبان (زمان خبر دهی دریاقلی از ورود ارتش متجاوز بعثی به کوی ذوالفقاری) و ۱۱ آبان (تاریخ زخمی شدن و شهادت شهید دریاقلی سورانی) اهدا می‌شود.