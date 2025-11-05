به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، هیئت داوران بازبین آثار سی‌وهفتمین جشنواره استانی تئاتر لرستان در دو بخش صحنه‌ای و خیابانی اسامی آثار راه‌یافته به بخش رقابتی این جشنواره را اعلام کردند.

هیئت داوران بازبین بخش خیابانی متشکل از «مصطفی بوعذار»، «مهتاب زند» و «میثم سرابادانی»، پس از ارزیابی آثار، فهرست نهایی نمایش‌های راه‌یافته به بخش رقابتی جشنواره را به شرح زیر اعلام کرد:

نمایش‌های «تار و پود» به کارگردانی رادا ذویوسفین از بروجرد، «پهلوان» به کارگردانی سید حسام شریعتمدار از بروجرد، «دوار» به کارگردانی حسین ایزدی از بروجرد، «برای شما اتفاق افتاده» به کارگردانی مسلم صالحی از الشتر، «نگرانم» به کارگردانی ناهید گودرزی از الیگودرز، «مراد دست طلا» به کارگردانی علیار خدادادی از دورود.

همچنین سه اثر رازدار، چرخ و بابا آب داد به ترتیب از بروجرد و ازنا اثر به صورت مشروط برای بازبینی مجدد معرفی شدند.

در بخش صحنه‌ای نیز هیئت داوران متشکل از «فرشید صمدی پور»، «محمد قاسمی» و «احسان ملکی» ۹ اثر را برای بخش رقابتی این جشنواره انتخاب کردند به به شرح زیر معرفی شدند:





نمایش‌های «رئال» به کارگردانی رضا شاهکرم از خرم‌آباد، «مکبث» به کارگردانی حسن شیخ‌حسینی از خرم‌آباد، «کُنگلومرا» به کارگردانی پویا حسنوند از خرم‌آباد، آن زن در باران آمد به کارگردانی مهشید دالوند از خرم‌آباد، «هملتم» به کارگردانی میلاد شایسته از دورود، «بازی زندگی» به کارگردانی ستایش مصطفی‌وند بروجرد، «آرتیست» به کارگردانی شادی روزبهانی بروجرد، «سمفونی عروس مرده» به کارگردانی زهرا نعمت‌الهی از الیگودرز و «خیال ماندن» به کارگردانی امیرحسین غفاری از بروجرد.

سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر لرستان ۲۷ تا ۲۹ آبان به میزبانی بروجرد برگزار می‌شود.