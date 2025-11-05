به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: براساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، سوزاندن بقایای گیاهی تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌شود و عملی مجرمانه است.

این اقدام همچنین موجب از بین رفتن مواد آلی خاک، افزایش شوری اراضی، آلودگی منابع آب و تخریب محیط‌زیست می‌شود بنابراین کشاورزان باید شیوه‌های جایگزین و اصولی را مورد استفاده قرار دهند.