سوزاندن بقایای مزارع و محصولات کشاورزی در سراسر استان خوزستان ممنوع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان در اطلاعیهای اعلام کرد: براساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، سوزاندن بقایای گیاهی تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب میشود و عملی مجرمانه است.
این اقدام همچنین موجب از بین رفتن مواد آلی خاک، افزایش شوری اراضی، آلودگی منابع آب و تخریب محیطزیست میشود بنابراین کشاورزان باید شیوههای جایگزین و اصولی را مورد استفاده قرار دهند.