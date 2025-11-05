رئیس کل دادگستری گلستان از بازگشت بیش از یک میلیون و ۶۷۳ هزار یورو تعهدات ارزی حاصل از صادرات توتون با پیگیری های قضایی خبر داد.

حیدر آسیابی گفت: سال گذشته سه شرکت، محصول توتون کشاورزان گلستانی را خریدند و صادر کردند اما نه تنها مطالبات کشاورزان پرداخت نشد، تعهدات ارزی حاصل از این صادرات را نیز به دولت پرداخت نکردند .

آسیابی افزود: با پیگیری های قضایی در دادسرای مرکز استان، همه تعهدات ارزی به مبلغ بیش از یک میلیون و ۶۷۳ هزار یورو از این سه شرکت پس گرفته شد و به بیت المال بازگشت و تمام مطالبات توتون کاران استان هم، پرداخت شد .

حیدر آسیابی با اشاره به تشکیل تیمی از قضات زبده استان در دادسرای مرکز استان برای کشف و شناسایی گلوگاه های فساد گفت: یکی از اولویت های این کمیته برخورد با بدهکاران کلان بانکی به ویژه کسانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده اند، است .