اعلام وصول سوالات نمایندگان مجلس از وزرای ورزش و بهداشت
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی سوالات ملی نمایندگان از وزرای ورزش و بهداشت را در جلسه علنی اعلام وصول کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، رضا جباری عضو هیئت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (چهار شنبه ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول را به شرح زیر قرائت کرد:
- سوال ملی جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس از وزیر ورزش جوانان در خصوص عدم تهیه تصویب و انتشار فهرست و بستههای سرمایهگذاری بینام موضوع ماده ۲۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت
- سوال ملی سید جلیل میرمحمدی، نماینده مردم تفت و میبد در مجلس و تعدادی از نمایندگان از وزیر بهداشت درباره نحوه اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده
- سوال ملی اسدالله چراغی، نماینده دهلران در مجلس از وزیر بهداشت در خصوص علت کمبود زیرساختها و تجهیزات پزشکی در کشور و عدم حضور دندانپزشک در مناطق محروم
