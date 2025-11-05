به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد ؛ شهردار مارگون گفت: بیش از ۳۰ هزار مترمربع از خیابان‌های شهر مارگون بااعتباری بالغ‌بر ۱۲۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی شهرداری در حال زیرسازی و آسفالت است.

الله بخش الیاسی زاده افزود: اولویت اصلی شهرداری مارگون سامان‌دهی ورودی شهر و زیرسازی و آسفالت معابر خاکی است که ان‌شاءالله تا ۱۰ روز آینده همه این معابر آسفالت خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر مارگون گفت: شهرداری و شورای اسلامی مارگون با توجه به نگاه متوازن و برابری که نسبت ب همه نقاط و محله‌های شهر داشته تقریباً آسفالت همه محله‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند.

عبدالله بهادران افزود: هدف از اجرای این طرح خدمت‌رسانی به شهروندان است و امیدواریم که با اجرای این طرح شاهد رضایتمندی آنها باشیم.

معاون شهرداری مارگون گفت: برای اولین بار است که در این سطح و این حجم شاهد جدول‌گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر شهری هستیم.

کرامت الله جلالی افزود: به‌منظور رفاه حال شهروندان و رشد عمران شهری و فعالیت‌های عمرانی با رویکرد تحقق اهداف مدیریت شهری طرح بهسازی و آسفالت معابر شهر در حال اجرا است.

محمد حیدری فرد پیمانکار این طرح گفت: آسفالت خریداری‌شده از بهترین کیفیت و از نوع بیندر است که با دستگاه‌های پیشرفته و بروز در سطح معابر با نظارت ناظران فنی شهرداری در حال پخش است.