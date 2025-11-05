برداشت گوجه فرنگی از مزارع استان بوشهر آغاز شد
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از برداشت گوجهفرنگی پاییزه و خارج از فصل از مزارع استان در مناطق تنگ ارم و بوشکان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کبری توکلی گفت: برداشت پاییزه و خارج از فصل محصول گوجهفرنگی از مزارع استان در مناطق تنگ ارم و بوشکان آغاز شده و پیشبینی میشود از سطح هزار هکتار گوجهفرنگی پاییزه در دشتستان بیش از ۵۲ هزارتن محصول تولید و روانه بازار شود.
وی با بیان اینکه کل سطح گوجهفرنگی در استان بوشهر حدود ۱۰ هزار و دویست هکتار است، افزود: این پیشبینی بر اساس اجرای طرح الگوی کشت، پیگیریها، برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی و برگزاری کارگروههای مرتبط با همکاری فرمانداران و بخشداران در شهرستانهای استان بهدست آماده است.
معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر یادآور شد: سطح زیر کشت گوجهفرنگی در سال گذشته ۱۱ هزار و چهارصد هکتار بوده که امسال این سطح، هزار و ۲۰۰ هکتار کاهش یافته و پیشبینی میشود بیش از ۵۶۰ هزار تن محصول گوجهفرنگی از مزارع برداشت شود.
وی اضافه کرد: گوجهفرنگی فضای باز استان بوشهر به صورت تولید خارج از فصل است و پیشبینی میشود در کشت پاییزه با سطح هزار هکتار، ۵۲ هزار تن گوجه فرنگی در کشت زمستانه از سطح ۹ هزار هکتار مقدار ۴۹۵ هزار تن و از ۲۰۰ هکتار کشت بهاره بالغبر ۱۰هزار تن در مجموع حدود ۵۶۰ هزارتن محصول برداشت خواهد شد.
توکلی با اشاره به اینکه مهمترین ارقام کشت شده در استان شامل برنتا، کارون، متین، ۸۳۲۰، بریویو، باسیمو، بدرو و افرا است، گفت: کشت در همه مزارع بهصورت نشایی انجام شده و آبیاری همه مزارع در استان با روشهای نوین آبیاری (آبیاری تیپ) انجام میشود.
وی با بیان اینکه پیش بینی میشود از مجموع ۵۶۰ هزارتن محصول تولیدی، مقدار ۲۶۰ هزارتن به صورت تازه خوری و ۱۲۰ هزارتن برای مصارف صنایع تبدیلی فرآوری، تولید رب گوجهفرنگی و فرآوردههای جانبی مورد استفاده قرار گیرد، افزود: انتظار میرود بیش از ۲۰۰ هزار تن محصول تولیدی هم به کشورهای همسایه و مقاصد داخلی و خارجی دیگر در راستای ارزآوری صادر شود.