مستند سینمایی مازرونی پهلوون با هدف ترویج فرهنگ پهلوانی به ورزش کشتی تولید و در دو سینمای ساری و جویبار اکران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با هفته مازندران، مستند شگرد و معرفی زندگی قهرمانان ورزش پهلوانی کشور با هنرمندی مجموعه هنری سوره کشور ضمن نمایش در سینما سپهر ساری، از شنبه ۱۷ آبان ماه سال جاری در تلوبیون و فضای مجازی در اختیار علاقمندان ورزش پهلوانی قرار می‌گیرد.

این مستند به شرح زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش اول مازندران و خطه شمال یعنی کشتی می‌پردازد.

مدیر مرکز گسترش ارتباطات و فضای مجازی حوزه هنری سوره کشور همچنین از ساخت دو مستند قهرمانان شهید رشته کشتی از دونقطه گلوگاه و جویبار مازندران شهیدان ورزشکار حسن فقیهی جویباری و محمد اسدالله پور گلوگاهی خبر داد.