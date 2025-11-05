پخش زنده
وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد؛ پنجمین مرحله طرح تشدید نظارت و بازرسی نهادههای دامی از ۱۳ آبان در سراسر کشور آغاز شد تا با هدف جلوگیری از تخلفات، گرانفروشی و احتکار، زنجیره تأمین و توزیع نهادههای دامی بهطور کامل تحت کنترل قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد باقری شربیانی، مدیرکل دفتر نظارت و بازرسی بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در این مرحله از طرح، بازرسیها بهصورت همزمان در تمام استانها انجام میشود و تمرکز اصلی بر نظارت دقیق بر روند تأمین، توزیع و قیمتگذاری نهادههای دامی شامل ذرت، کنجاله سویا و جو است.
وی افزود: این طرح با همکاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت پشتیبانی امور دام، دادستانیها و پلیس امنیت اقتصادی اجرا میشود و تمام حلقههای زنجیره، از واردکنندگان تا خردهفروشان، در دامنه نظارت قرار دارند.
مدیرکل دفتر نظارت و بازرسی بر کالاهای اساسی تأکید کرد: هدف اصلی این طرح، صیانت از حقوق تولیدکنندگان دام و طیور و جلوگیری از سوءاستفاده در بازار نهادههاست. وی هشدار داد که هیچگونه تخلف از جمله گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه، پشت فاکتوری، دو فاکتوری یا احتکار قابل اغماض نیست و با متخلفان برخورد قاطع و قانونی میشود.
باقری شربیانی خاطرنشان کرد: نهادههای دامی دارای ماهیت استراتژیک هستند و در صورت احراز اخلال در نظام تولید و توزیع، پرونده متخلفان برای رسیدگی به مراجع قانونی ارسال میشود.وی درباره ضوابط تحویل نهادهها گفت: تمام واردکنندگان و عاملان توزیع موظفند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از دریافت وجه از خریدار، نهادهها را تحویل دهند و در صورت تأخیر، تخلف «امتناع از عرضه» محرز میشود.
مدیرکل دفتر نظارت و بازرسی بر کالاهای اساسی از خریداران خواست در صورت مشاهده تخلف، از طریق ادارات بازرسی جهاد کشاورزی استانها و شهرستانها یا با تماس با شمارههای ۱۲۴ وزارت صمت و ۱۳۵ تعزیرات حکومتی موارد را گزارش دهند.
وی در پایان از تشکیل ۳۱۵ پرونده تخلف برای شرکتهای واردکننده نهادههای دامی از ابتدای سال تا دهم آبان خبر داد و افزود: ارزش این پروندهها بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.