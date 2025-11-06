پخش زنده
رئیس پلیس فتا خراسان شمالی، از شناسایی یک پرونده کلاهبرداری اینترنتی در خصوص خرید و فروش وام در سایتهای درج آگهی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ شاکری گفت: شهروندی با مشاهده آگهی فروش وام در یکی از سایتهای درج آگهی، مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال را به حساب فرد ناشناس واریز کرده بود. کارشناسان پلیس فتا موفق شدند فرد متخلف را شناسایی کرده و وجه پرداختی را به حساب شهروند بازگردانند.
سرهنگ شاکری افزود: این پرونده نمونهای از شیوههای جدید کلاهبرداری در فضای مجازی است که کلاهبرداران با سوءاستفاده از اعتماد کاربران و ارائه رسیدهای واریز جعلی، اقدام به برداشت وجوه شهروندان میکنند.
وی با تأکید بر لزوم هوشیاری کاربران در معاملات اینترنتی بیان داشت: قبل از هرگونه تراکنش مالی، صحت آگهی و معتبر بودن فروشنده را بررسی کرده و از واریز وجه به حساب افراد ناشناس خودداری کنید. به رسیدهای ارسالشده در شبکههای اجتماعی اعتماد نکنید و صرفاً پس از دریافت تاییدیه پرداخت از سامانههای بانکی معتبر، نسبت به تحویل یا دریافت کالا اقدام نمایید.
رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی خاطرنشان کرد: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در فضای مجازی، موضوع را از طریق نشانی اینترنتی www.fata.gov.ir و یا از طریق شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند تا اقدامات لازم صورت گیرد.