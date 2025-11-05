به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر مخابرات منطقه خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا وسیما گفت: به زودی در شهر بیرجند شاهد اجرای پروژه مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری (swap) خواهیم بود

میری بااشاره به پوشش بیش از ۴۰ درصدی مناطق این شهر افزود: هدف از اجرای پروژه فیبر نوری، دستیابی به زیرساختی پایدار و هوشمند است؛ زیرساختی که به سبب پایداری بالا در بحران‌ها، به عنوان شبکه‌ای مقاوم و آینده‌نگر طراحی شده و صرفه‌جویی قابل توجهی در بحث انرژی به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه ملی فیبر نوری یکی از راهبردی‌ترین اقدامات شرکت مخابرات ایران در سال‌های اخیر است، افزود: برگردان کابل‌های مسی به فیبر نوری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مسیر ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی به‌شمار می‌رود و تأثیر گسترده‌ای در حوزه ارتباطات، صنعت، آموزش و اقتصاد خواهد داشت.

مدیر مخابرات منطقه خراسان جنوبی گفت: در این پروژه تمامی دستگاه‌های دولتی، خصوصی و منازل مرکز استان (بیرجند) تا پایان امسال و بقیه نقاط استان تا پایان سال ۱۴۰۵ تحت پوشش فیبر نوری قرار می‌گیرند و مردم از خدماتی با کیفیت، ایمن و پایدار، بهره‌مند خواهند شد.

میری افزود: شرکت مخابرات ایران با بهره‌گیری از توان داخلی، دانش فنی متخصصان و سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه زیرساخت، در مسیر حرکت به سوی فناوری‌های نوین گام برمی‌دارد تا کیفیت خدمات ارتباطی را متناسب با نیاز‌های روز جامعه ارتقا دهد.

گفتنی است امکان ارائه سرویس باند پهن به مشترکین تا سرعت ۱۰۰۰ مگابیت برثانیه با کیفیت بالا و پایداری ارتباط بر بستر فیبر نوری وجود دارد.