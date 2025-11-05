به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه ساعت ۸:۳۶ صبح امروز چهارشنبه چهاردهم آبان حادثه آتش سوزی خودرو سواری پراید درون پارکینگ منزل مسکونی در محله رشیدی، خیابان تازه آباد به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام شد. آتش نشانان ایستگاه های شماره سه و نجات مرکزی با حضور در محل حادثه، ضمن کنترل حریق خودرو ، از سرایت آتش به ساختمان منزل مسکونی جلوگیری نمودند. یک نفر در این حادثه بدلیل آتش سوزی خودرو و دود گرفتگی محل، درون منزل محبوس شده بود که توسط امدادگران سازمان آتش نشانی نجات یافت.