به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مسئول حوزه بسیج دانش آموزی توکهور و هشتبندی گفت: این یادواره با هدف زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی بین نسل جدید بویژه دانش آموزان برگزار شد.

سرگرد پاسدار مرتضی نیکبختی افزود: بیشتر این شهدا در عملیات‌های کربلای چهار، پنج و والفجر ۸ به شهادت رسیدند.

در پایان مراسم از خانواده شهدای دانش آموز تجلیل شد.

منطقه توکهور و هشتبندی در دوران دفاع مقدس ۵۰ شهید تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است.