هفتمین یادواره شهدای دانش آموز منطقه توکهور وهشتبندی با حضور خانوادههای معظم شهدا ودانش آموزان در مسجد جامع شهر هشتبندی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مسئول حوزه بسیج دانش آموزی توکهور و هشتبندی گفت: این یادواره با هدف زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی بین نسل جدید بویژه دانش آموزان برگزار شد.
سرگرد پاسدار مرتضی نیکبختی افزود: بیشتر این شهدا در عملیاتهای کربلای چهار، پنج و والفجر ۸ به شهادت رسیدند.
در پایان مراسم از خانواده شهدای دانش آموز تجلیل شد.
منطقه توکهور و هشتبندی در دوران دفاع مقدس ۵۰ شهید تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است.