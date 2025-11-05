اعضای تیم‌های ملی والیبال مردان، زنان و تیم ملی زیر ۱۶ سال دختر کشورمان در دیدار‌های پیش رو به یاد و در سوگ ملی پوش تازه درگذشته خود بازوبند مشکی بر بازو خواهند بست.

ملی پوشان والیبال با بازوبند مشکی در ریاض و امان به میدان می‌روند

ملی پوشان والیبال با بازوبند مشکی در ریاض و امان به میدان می‌روند

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار می‌شود و تیم ملی والیبال مردان ایران که یکی از تیم‌های شرکت کننده در این بازی‌ها است از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه امروز در نخستین مسابقه به مصاف بحرین می‌روند.

همچنین تیم دختران زیر ۱۶ سال کشورمان عصر امروز در شهر امان به مصاف هند می‌رود و تیم ملی زنان ایران نیز فردا پنج شنبه ۱۵ آبان در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی برابر ترکیه صف آرایی خواهد کرد.

ملی پوشان والیبال ایران در حالی به مصاف حریفان خود می‌روند که خانواده ورزش ایران بامداد امروز در سوگ از دست دادن صابر کاظمی ملی پوش شایسته و جوان خود نشست و عزادار شد.

به همین مناسبت اعضای تیم ملی والیبال مردان، زنان و زیر ۱۶ سال دختر ایران پیش از بازی با حریفان با حمل تصویری از آن زنده یاد وارد زمین می‌شوند و به نشانه همدردی با خانواده کاظمی و جامعه بزرگ ورزش و والیبال ایران با بازوبند مشکی به میدان می‌روند.

گفتنی است، صابر کاظمی ملی پوش ۲۶ ساله والیبال ایران چند روز پیش و در کشور قطر به کما رفت و پس از انتقال به تهران بامداد امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان) چشم از جهان فروبست.