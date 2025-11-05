پخش زنده
عملیات آسفالت مسیر ارتباطی بوکان- سردشت با بیش از ۵ و نیم میلیارد تومان اعتبار آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، فرماندار بوکان از آغاز عملیات اصلاح و بازسازی و آسفالت محور روستایی گندمان ــ ربط از توابع شهرستانهای بوکان و سردشت خبر داد.
خشیارا صنعتی گفت: این محور ارتباطی که میان دو شهرستان سردشت و بوکان قرار دارد در ۴ قطعه و به طول ۴ کیلومتر انجام میشود.
وی افزود: برای اجرای این طرح بیش از ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است که با تکمیل آن مسیر ارتباطی بوکان و سردشت کوتاهتر و تردد خودروها نیز تسهیل میشود.
فرماندار بوکان تصریح کرد: با اتمام این طرح شاهد رونق اقتصادی و توسعه منطقه بهویژه در زمینههای گردشگری، حملونقل بار و مسافر، و همچنین بهبود شرایط زندگی مردم این دو شهرستان خواهیم بود.