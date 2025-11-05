

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از آغاز ثبت‌نام شانزدهمین جشنواره ملی داستان فارسی رضوی خبر داد و اظهار داشت: این جشنواره به‌عنوان یکی از برنامه‌های شاخص بیست و دومین دوره جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع)، باهدف ترویج فرهنگ رضوی و شناسایی استعداد‌های ادبی، در استان لرستان برگزار می‌شود.

اعظم روانشاد افزود: علاقه‌مندان می‌توانند تا پایان آذر ۱۴۰۴ آثار خود را در دو بخش «داستان کوتاه» و «داستان بلند» از طریق سامانه https://portal.shamstoos.ir/ ارسال کنند. مراسم اختتامیه جشنواره نیز فروردین‌ ۱۴۰۵ در خرم‌آباد برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به جوایز این دوره گفت: در بخش داستان بلند، به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۲۵۰، ۲۰۰ و ۱۵۰ میلیون ریال و در بخش داستان کوتاه، ۲۰۰، ۱۵۰ و ۱۰۰ میلیون ریال اهدا خواهد شد. همچنین سه اثر در هر بخش شایسته تقدیر شناخته می‌شوند ۷۰ میلیون ریال و یک اثر نیز بارأی مخاطبان به‌عنوان منتخب مردمی معرفی خواهد شد ۲۰۰ میلیون ریال جایزه دریافت خواهد کرد.

روانشاد با تأکید بر نقش زبان داستان در انتقال مفاهیم دینی و فرهنگی، گفت: این جشنواره با همکاری بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع)، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با محوریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: موضوعات جشنواره شامل ابعاد مختلف زندگی، سیره و معارف رضوی، حیات علمی، سیاسی، اجتماعی و تربیتی حضرت امام رضا (ع)، القاب، عنایات، کرامات و برکات حضرت امام رضا (ع) مضامین زیارت‌نامه‌ها، ادعیه و احادیث رضوی، مضامین نامه حضرت امام رضا (ع) به عبدالعظیم حسنی (ع) سبک زندگی رضوی با تأکید بر فرهنگ زیارت، ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها، پرداختن به موضوع ایران امام رضا (ع) با رویکرد اتحاد و وفاق ملی حول محور فرهنگ و سیره رضوی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، افزود: آثار ارسالی نباید پیش‌تر در جشنواره‌ای برگزیده شده باشند و باید با فونت B Nazanin، اندازه قلم ۱۴ و در قالب فایل Word بارگذاری شوند. هر نویسنده می‌تواند حداکثر با سه اثر در هر بخش شرکت کند، در بخش داستان بلند حداکثر ۲۰ هزار کلمه و داستان کوتاه حداکثر ۵۰۰۰ کلمه مورد پذیرش دبیرخانه خواهد بود.

روانشاد همچنین از برگزاری کارگاه‌های نقد ادبیات داستانی در نقاط مختلف کشور به‌عنوان بخش جنبی جشنواره خبر داد و گفت: این کارگاه‌ها باهدف ارتقا مهارت‌های نویسندگان و تعامل با داوران و منتقدان برگزار خواهد شد.

وی گفت: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با دبیرخانه جشنواره از طریق شماره ۰۶۶۳۳۲۰۱۷۹۵ و پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۳۷۶۵۸۲۶۴۵ در ارتباط باشند.