\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0647\u0631\u06a9\u0633 \u0628\u0647 \u0633\u0647\u0645 \u062e\u0648\u062f\u060c \u0628\u0627 \u06af\u0627\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u062d\u06a9\u0645 \u0648 \u062f\u0644\u06cc \u0633\u0631\u0634\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0631\u0627\u0647\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0642\u062f\u0645 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u061b \u062d\u0636\u0648\u0631\u06cc \u06a9\u0647 \u062c\u0644\u0648\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u062a\u062d\u0627\u062f \u0648 \u0634\u06a9\u0648\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0648\u062f.\n\n\n\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u062a\u062d\u0627\u062f \u0648 \u0628\u06cc\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u0645\u0644\u06cc \u0645\u0628\u0627\u0631\u0632\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u06a9\u0628\u0627\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc\n