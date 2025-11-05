پخش زنده
امروز: -
معاون عمرانی استاندار همدان گفت: شرایط اقلیمی و وضعیت بارشها مناسب نیست و این موضوع ضرورت برنامهریزی دقیقتر را دوچندان کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امیررضا یوسفیان چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل هواشناسی استان همدان، اظهار داشت: به منظور دستیابی به دادههای دقیق و قابل استناد، تجهیز ایستگاههای هواشناسی در دستور کار قرار گرفته تا بتوان خروجیهای علمی و کاربردی برای تصمیمگیری در حوزههای عمرانی و مدیریت منابع آب ارائه داد.
یوسفیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تخصیص بودجه، گفت: در سال مالی ۱۴۰۳، نسبت به سال مالی ۱۴۰۲، عملکرد تخصیصی بودجه استان حدود ۶۳ درصد افزایش داشته است. برخی دستگاهها نیز بیش از دو برابر سال گذشته تخصیص بودجه دریافت کردهاند.
معاون عمرانی استاندار همدان تأکید کرد: تلاش میکنیم در سال مالی جاری نیز این روند حمایتی و افزایشی ادامه یابد تا پروژههای عمرانی با سرعت بیشتری پیش بروند.
حسین عابد، مدیرکل سابق هواشناسی استان همدان، با اشاره به پیشینه تاریخی توجه مردم این استان به پدیدههای جوی اظهار کرد: همدانیها از گذشته به موضوعات هواشناسی اهمیت میدادند و همواره تلاش کردهاند زندگی و فعالیتهای خود را با شرایط اقلیمی تطبیق دهند.
عابد با بیان اینکه همدان یکی از شاخصترین مناطق کشور از نظر تنوع و شدت پدیدههای جوی است، توضیح داد: در برخی سالها بیش از ۲۰۰ روز دمای صفر و زیر صفر در همدان ثبت شده است که این موضوع نشاندهنده اقلیم خاص و سرمای طولانیمدت استان است.
وی با اشاره به ظرفیتهای انرژی تجدیدپذیر در همدان، ادامه داد: این استان از نظر انرژی خورشیدی یکی از بهترین نقاط کشور به شمار میرود؛ ارتفاع زیاد و تابش مناسب خورشید، شرایطی فراهم کرده که استفاده از انرژیهای پاک، بهویژه انرژی خورشیدی، میتواند راهکار مناسبی برای برونرفت استان از چالشهای انرژی باشد.
مدیرکل سابق هواشناسی استان همدان با تأکید بر ظرفیتهای طبیعی و اقلیمی همدان خاطرنشان کرد: کوهستان الوند و ساختار اقلیمی منحصربهفرد همدان یک نعمت بزرگ است و این قابلیت را دارد که همدان به عنوان قطب گردشگری هواشناسی کشور مطرح شود.
مدیرکل هواشناسی استان همدان با تأکید بر نقش اساسی این حوزه در تصمیمسازی دستگاههای مختلف اظهار کرد: هواشناسی اساس و پایه تصمیمگیری در حوزههای مختلف ازجمله مدیریت منابع آب، حملونقل و زیرساختهاست.
مهدی رضایی با بیان اینکه مسئولیت هواشناسی تنها به تولید و ارائه داده محدود نمیشود، افزود: ما باید دادههایی تولید کنیم که در تصمیمسازی استان اثرگذار باشد و مورد استفاده دستگاهها قرار گیرد. توسعه هواشناسی کاربردی با ارتباط مؤثر با سایر دستگاهها در دستور کار قرار دارد.
رضایی با اشاره به برنامه استان برای استانداردسازی و تجهیز ایستگاههای هواشناسی بیان کرد: در حال حاضر ۱۰۴ ایستگاه هواشناسی در سطح استان فعال است که ۶۶ مورد از آنها سنتی هستند. برنامهریزی کردهایم تعداد ایستگاههای مجهز به سیستمهای خودکار را افزایش دهیم.
مدیرکل هواشناسی همدان سرمایهگذاری در زیرساختهای این حوزه را ضروری دانست و گفت: برای اینکه بتوانیم همپای کشورهای پیشرو حرکت کنیم، نیازمند سرمایهگذاری بیشتری هستیم.
در این مراسم از زحمات ۵۳ ماه فعالیت "حسین عابد" به عنوان مدیرکل هواشناسی استان همدان، تقدیر و "مهدی رضایی" به عنوان مدیرکل جدید هواشناسی استان همدان، معارفه شد.