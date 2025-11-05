به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل دفترنوسازی و تحول سازمانی گفت : چهار کارگاه چشم‌انداز شهر مشهد؛ فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو، بررسی و تحلیل رویکرد قانون برنامه هفتم از منظر درآمدی مدیریت محلی، فرصت‌ها و چالش‌های شکل‌گیری دولت محلی در ایران و کاربرد فناوری‌های نوظهور در حکمروایی شهری با تأکید بر هوش مصنوعی در حاشیه این کنفرانس برگزارشد.

سیدمرتضی رضوی نژاد افزود: این کارگاه‌ها که به عنوان پیش‌درآمدی بر یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری طراحی شده بود، با حضور اساتید برجسته و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های کشور و با هدف تعامل رودررو، شبکه‌سازی و بررسی عمیق‌تر موضوعات تخصصی در دانشگاه فردوسی مشهد برپا شد.

وی ادامه داد: گروه آموزش و توانمندسازی از شش ماه قبل و با توجه به شبکه مسائل شهری، نیازسنجی جامعی را برای احصاء موضوعات آموزشی آغاز کرد و عناوین دوره‌ها با محوریت شبکه مسائل شهری شهر مشهد برنامه‌ریزی و طراحی شهری شد.