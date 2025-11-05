پخش زنده
هیئت رئیسه دانشگاه علومپزشکی شیراز از همسر شهید هستهای دکتر فریدون عباسی قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، اعضای هیئات رئیسه دانشگاه علومپزشکی شیراز از همسر شهید هستهای دکتر فریدون عباسی قدردانی کردند .
دراین دیدار همسر دانشمند شهید هستهای دکتر فریدون عباسی ضمن تشریح توانمندیهای علمی و حرفهای شهید عباسی در مسیر رشد و اعتلای کشور گفت: شهید عباسی بالابردن استاندارهای زندگی و مطالبات مردم را یکمساله مهم میدانست چرا که معتقد بود اگر مردم با آگاهی بیشتر استاندارهای زندگی وسطح مطالبات خود را از سطح تکالیف دستگاههای اجرایی و خدمات رسان بالاتر ببرند قدرت بازدارندگی کشور را هم ارتقا دادهاند. وی به انرژی هستهای به عنوان یکی از آن مصداقهای استاندارد جامعه اشاره کرد و افزود: در این صورت است که دشمنان نمیتوانند ایران را صرفا یک کشور نفتی ببینند.
وی همچنین به برخی اهداف و طرحهای علمی شهید عباسی در حوزه انرژی هستهای و تولید انرژی برق اشاره کرد و افزود: رسالتی که شهید عباسی در این دو حوزه داشت بعد از شهادت وی به دست نخبگان علمی و دانشگاهی سپرده شد تا با پشتیبانی مردم در مسیر ارتقای کشور ادامه یابد.
در این دیدار از همسر دانشمند شهید هستهای، دکتر فریدون عباسی تقدیر و اثر نقاشی هنرمند شیرازی با عنوان « ایران قوی» توسط وی رونمایی شد.