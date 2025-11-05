به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، اعضای هیئات رئیسه دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز از همسر شهید هسته‌ای دکتر فریدون عباسی قدردانی کردند .

دراین دیدار همسر دانشمند شهید هسته‌ای دکتر فریدون عباسی ضمن تشریح توانمندی‌های علمی و حرفه‌ای شهید عباسی در مسیر رشد و اعتلای کشور گفت: شهید عباسی بالابردن استاندار‌های زندگی و مطالبات مردم را یک‌مساله مهم می‌دانست چرا که معتقد بود اگر مردم با آگاهی بیشتر استاندار‌های زندگی وسطح مطالبات خود را از سطح تکالیف دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان بالاتر ببرند قدرت بازدارندگی کشور را هم ارتقا داده‌اند. وی به انرژی هسته‌ای به عنوان یکی از آن مصداق‌های استاندارد جامعه اشاره کرد و افزود: در این صورت است که دشمنان نمیتوانند ایران را صرفا یک کشور نفتی ببینند.

وی همچنین به برخی اهداف و طرح‌های علمی شهید عباسی در حوزه انرژی هسته‌ای و تولید انرژی برق اشاره کرد و افزود: رسالتی که شهید عباسی در این دو حوزه داشت بعد از شهادت وی به دست نخبگان علمی و دانشگاهی سپرده شد تا با پشتیبانی مردم در مسیر ارتقای کشور ادامه یابد.

در این دیدار از همسر دانشمند شهید هسته‌ای، دکتر فریدون عباسی تقدیر و اثر نقاشی هنرمند شیرازی با عنوان « ایران قوی» توسط وی رونمایی شد.