پخش زنده
امروز: -
فناوران ایرانی سکویی طراحی کردهاند که با رمزدار کردن داراییها، امکان مشارکت عمومی در طرحهای بزرگ اقتصادی را فراهم میکند.
محمدمهدی تقیپور، مدیرعامل یک شرکت فناور در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: این سکو، داراییهای راکد مانند زمین، ساختمان یا تجهیزات صنعتی را به دارایی دیجیتال یا «توکن» تبدیل میکند تا افراد با سرمایههای خرد هم بتوانند در طرحهای بزرگ سرمایهگذاری کنند.
او افزود: در این مدل، ارزش هر دارایی به واحدهای کوچکتر تقسیم میشود و هر سرمایهگذار به اندازه سهم خود از منافع پروژه بهرهمند خواهد شد.
به گفته تقیپور، این فناوری علاوه بر شفافسازی جریان مالی پروژهها، امکان تأمین سرمایه برای طرحهای زیربنایی را بدون نیاز به واسطههای بانکی فراهم میکند.
مدیرعامل شرکت فناور با اشاره به طراحی کامل زیرساخت فنی این سکو در داخل کشور گفت: هدف نهایی، ایجاد مسیر تازهای برای جذب سرمایههای مردمی در بخشهای انرژی، حملونقل، و صنایع نوآورانه است.