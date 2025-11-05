همایش بانوان ایرانی با عنوان طلایه‌داران ساخت شبستان حضرت زینب (س) با حضور جمعی از خادمان حسینی، فعالان فرهنگی و مسئولان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، این همایش با هدف تجلیل از نقش بانوان در توسعه اماکن مذهبی و ترویج فرهنگ نذر و مشارکت مردمی در بازسازی عتبات برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری نماینده ولی‌فقیه در استان با استناد به آیات قرآن کریم گفت: خداوند به پیامبر می‌فرماید که در برابر زحماتش از امت چیزی جز محبت به اهل بیت نمی‌خواهد.

امام جمعه قزوین افزود: اساس دین، محبت به اهل بیت است و آیت‌الله شاه‌آبادی نیز فرموده‌اند که محبت به حضرت زهرا (س) محور اصحاب کسا و پایه دین است.

طاهرخانی، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات استان هم در این مراسم گفت: پروژه ساخت صحن حضرت زینب (س) در کربلا تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت داشته و برای تکمیل بخش‌هایی مانند نازک‌کاری و کاشی‌کاری همچنان نیازمند همراهی مردم هستیم.

وی با اشاره به پویش مردمی نذر کاشی افزود: در این پویش، هر کاشی به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به نام افراد در صحن نصب می‌شود و امیدواریم با استمرار این هدیه‌ها بتوانیم تا اربعین سال آینده این صحن را تکمیل کنیم. پیش‌تر نیز صحن حضرت زهرا (س) با همین مشارکت‌های مردمی ساخته شد.