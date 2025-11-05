همایش بانوان ایرانی طلایهداران ساخت شبستان حضرت زینب (س) در کربلای معلی
همایش بانوان ایرانی با عنوان طلایهداران ساخت شبستان حضرت زینب (س) با حضور جمعی از خادمان حسینی، فعالان فرهنگی و مسئولان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، این همایش با هدف تجلیل از نقش بانوان در توسعه اماکن مذهبی و ترویج فرهنگ نذر و مشارکت مردمی در بازسازی عتبات برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری نماینده ولیفقیه در استان با استناد به آیات قرآن کریم گفت: خداوند به پیامبر میفرماید که در برابر زحماتش از امت چیزی جز محبت به اهل بیت نمیخواهد.
امام جمعه قزوین افزود: اساس دین، محبت به اهل بیت است و آیتالله شاهآبادی نیز فرمودهاند که محبت به حضرت زهرا (س) محور اصحاب کسا و پایه دین است.
طاهرخانی، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات استان هم در این مراسم گفت: پروژه ساخت صحن حضرت زینب (س) در کربلا تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت داشته و برای تکمیل بخشهایی مانند نازککاری و کاشیکاری همچنان نیازمند همراهی مردم هستیم.
وی با اشاره به پویش مردمی نذر کاشی افزود: در این پویش، هر کاشی به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به نام افراد در صحن نصب میشود و امیدواریم با استمرار این هدیهها بتوانیم تا اربعین سال آینده این صحن را تکمیل کنیم. پیشتر نیز صحن حضرت زهرا (س) با همین مشارکتهای مردمی ساخته شد.