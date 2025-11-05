به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فصل جاری رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور پس از یک ماه به هفته نهم رسید، با برگزاری دیدار‌های این هفته که پنجشنبه (١۵ آبان) انجام می‌شود، پیگیری این فصل به دلیل ورود تیم‌های ملی ۵ و ٣ نفره به اردوی آماده سازی برای حضور در انتخابی جام جهانی و بازی‌های اسلامی تعطیل می شود.

هفته نهم لیگ بسکتبال با دیدار دو تیم نفت زاگرس و استقلال تهران آغاز می‌شود. نفت در شرایطی میزبان این دیدار است که هفته گذشته با برتری خانگی برابر طبیعت نخستین بار تا رده دوم جدول بالا آمد و حالا برای حفظ این رده باید اولین شکست فصل را به حریف تهرانی اش تحمیل کند.

نفت آبادان که هفته گذشته را با برد و صعود ٢ پله‌ای تمام کرد به اصفهان سفر کرده به این امید که با پیروزی، از رده ششم بالاتر بیاید، حریف آبادانی‌ها رعد پدافند هوایی است که هفته گذشته به خاطر حضور گرگانی‌ها در سوپرلیگ غرب آسیا بازی نداشت.

دیگر نماینده اصفهان یعنی گلنور فردا برابر پایش پارت قرار می‌گیرد. شاهرودی‌ها اگر نتوانند طلسم دیدار‌های بدون بردشان را بشکنند، گلنور صاحب چهارمین برد متوالی خود خواهد شد.

طبیعت که با وجود شکست هفته پیش در رده پنجم باقی ماند، فردا میزبان مهگل است که از هشت بازی قبلی خود ٢ برد کسب کرده است.

کاله هم فردا در سنندج به مصاف پاس می‌رود، آملی‌ها برای بهبود وضعیت شان و ارتقا از جایگاه سوم و تیم میزبان هم برای بالا آمدن از انتهای جدول به امتیاز کامل این بازی نیاز دارند.

برنامه دیدار‌های هفته نهم لیگ بسکتبال به این شرح است:

پنجشنبه ١۵ آبان؛

نفت زاگرس - استقلال تهران (ساعت ١۵ - سالن فرجام جهرم)

رعد پدافند هوایی اصفهان - نفت آبادان (ساعت ١۵:٣٠- سالن شهید میثمی اصفهان)

طبیعت اسلامشهر - مهگل البرز (ساعت ١٦ - سالن زنده یاد محمود مشحون)

پاس کردستان - کاله مازندران (ساعت ١٦:٣٠ - سالن ٢٢ گولان سنندج)

پایش پارت شاهرود - گلنور اصفهان (ساعت ١٧ - سالن دانشگاه صنعتی شاهرود)