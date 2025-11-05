باور‌های نادرست درباره جراحی غدد در برنامه امروز «دکتر سلام»، پخش زنده دو دیدار حساس از لیگ قهرمانان اروپا و مجله رادیویی «سرزمین من» ویژه روز استان مازندران از قاب رادیو و تلویزیون روانه پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، باور‌های غلط و شایع درباره جراحی غدد، محور گفت‌وگوی امروز برنامه «دکتر سلام» از شبکه آموزش است.

برنامه «دکتر سلام» امروز چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه با حضور دکتر احمدرضا سروش، استاد تمام جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران و فلوشیپ جراحی غدد، به موضوع باور‌های نادرست جراحی غدد می‌پردازد.

دکتر سروش ، عضو مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، در این برنامه به بررسی واقعیت‌های علمی جراحی غدد و تصحیح دیدگاه‌های نادرست عمومی درباره این نوع جراحی‌ها می‌پردازد.

برنامه «دکتر سلام» با اجرای دکتر فرهی، امروز ساعت ۱۳ تا ۱۴ از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

برنامه «لذت فوتبال»

شبکه ورزش با پخش زنده دو دیدار حساس از لیگ قهرمانان اروپا، در ساعات ۲۱:۱۵ و ۲۳:۳۰ امشب برای هواداران فوتبال هیجانی توأمان با احساس در نظر گرفته است.

شبکه ورزش در چارچوب بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا ۲۶_۲۰۲۵ امشب ۱۴ آبان، برای دوست‌داران فوتبال دو دیدار حساس از رقابت‌های لیگ قهرمانان را به طور زنده پخش کند.

اولین مسابقه امشب چهارشنبه ۱۴ آبان از ساعت ۲۱:۱۵، بین دو تیم قره باغ و چلسی آغاز می‌شود.

این دیدار با گزارشگری حسین اسماعیلی پخش خواهد شد و شروعی هیجان‌انگیز برای یک شب فوتبالی است.

در ادامه، از ساعت ۲۳:۳۰، دو تیم کلوب بروژ و بارسلونا به مصاف هم می‌روند، گزارشگری این مسابقه با محمد سیانکی خواهد بود.

این بازی‌ها در برنامه «لذت فوتبال» پخش خواهند شد.

برنامه «سرزمین من»

در چهاردهم آبان، مجله رادیویی سرزمین من از گروه تاریخ و اندیشه‌ رادیو فرهنگ با نگاهی جامع به هویت، تاریخ، میراث و صنایع دستی مازندران در قالب گفت‌و‌گو، روایت و معرفی ظرفیت‌های تمدنی، با نگاهی به فرهنگ و تاریخ این خطه‌ سبز روانه آنتن می‌شود.

در این برنامه به مناسبت چهاردهم آبان که یادآور روز مهمی برای مازندرانی‌هایی است که نقش پررنگی را در تاریخ پرافتخار ایران زمین بازی کرده‌اندو به نام مازندران نامگذاری شده است با محمد محمدی مدیر کل فرهتگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت‌و‌گو می شود و ظرفیت‌های فرهنگی ـ هنری استان و برنامه‌های محوری روز مازندران معرفی می‌شوند.

همچنین در گفتگویی با حسین ایزدی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران، به معرفی جاذبه‌های طبیعی و تاریخی استان و سازوکار توسعه‌ گردشگری پایدار‌ می‌پردازد.

عاطفه شعبانی معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی مازندران از ترویج هنر‌های بومی و نقش صنایع دستی در رونق اقتصاد فرهنگ محور منطقه می‌گوید.

دکتر سامان سورتیجی پژوهشگر و باستان‌شناس با نگاهی تاریخی و تحلیلی، پیشینه‌ تمدنی و فرهنگی مازندران را در بستر تاریخ ایران واکاوی‌ می‌کند.

«سرزمین من» چهارشنبه ۱۴ آبان با اجرای مشترک گوینده مازندرانی و احسان همتی و سردبیر و نویسنده و تهیه‌کنندگی محمد رضا حاج حیدری ساعت ۱۳ تا ۱۴ از گروه تاریخ و اندیشه‌ شبکه رادیویی فرهنگ با روایت سبز شمال، از ریشه تا رونق» به طور زنده پخش می‌شود.