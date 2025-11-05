به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجتبی بیرانوند گفت: مدیران دستگاه‌ها باید رعایت شئونات و برگزاری مراسم متناسب با این ایام را در اولویت برنامه‌های فرهنگی خود قرار دهند.

بیراوند در ادامه با قدردانی از حضور پرشور و آگاهانه مردم شهرستان و دانش‌آموزان در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، افزود: این حضور نشانه بصیرت، ایمان و وفاداری مردم نهاوند به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

فرماندار نهاوند با تأکید بر نقش محوری زنان در خانواده و جامعه، خاطرنشان کرد: بانوان نقش مؤثری در تعلیم و تربیت اسلامی و انقلابی در جامعه دارند.

وی یادآور شد: بانوان نیمی از جمعیت شهرستان را تشکیل می‌دهند و نیم دیگر نیز از همین قشر تأثیر می‌پذیرد؛ از این‌رو توجه به نقش زنان در توسعه توانمندسازی بانوان اهمیت زیادی در دستیابی به پیشرفت متوازن در شهرستان نهاوند دارد.

بیرانوند همچنین بر ایجاد بازارچه‌های روستایی و شهری ویژه بانوان با محوریت تعاونی‌ها و حمایت از بانوان کارآفرین شهرستان تأکید کرد.

وی با دعوت از بانوان برای مشارکت فعال در عرصه‌های تصمیم‌سازی و انتخابات شورا‌ها در شهرستان، اضافه کرد: زنان متخصص و توانمند می‌توانند نقش مؤثری در مدیریت شهری و توسعه محلی ایفا کنند.

فرماندار نهاوند گفت: همچنین تقویت فرهنگ فرزندآوری و حمایت از خانواده باید از محور‌های اصلی برنامه‌ریزی دستگاه‌ها باشد چرا که آینده جامعه در گرو تحکیم بنیان خانواده و حمایت از مادران است.