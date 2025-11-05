به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور با تاکید براین که این آمار نشانه‌ بی‌توجهی برخی رانندگان به قانون و حقوق شهروندان است، گفت: توقف دوبله در معابر، توقف در محل‌های ایستادن ممنوع، توقف مطلقاً ممنوع، توقف در حریم تقاطع‌ها و میادین، توقف وسایل نقلیه عمومی خارج از ایستگاه‌های تعیین‌شده، توقف در محل‌های ویژه معلولان و جانبازان، توقف در پیاده‌رو‌ها و حتی توقف خودرو‌ها برای فروش کالا در حاشیه راه‌ها و هر نوع توقفی که منجر به سد معبر و اختلال در عبور و مرور گردد، مصداق تخلف ساکن محسوب می‌شود.

موسوی پور همچنین با بیان اینکه بیشترین تخلفات مربوط به سد معبر و اختلال در جریان روان ترافیک بوده است ، تصریح کرد: در مهرماه، ۳۰۶٫۲۵۸ مورد از این نوع تخلف به ثبت رسیده است. همچنین، ۲۲۲٫۷۶۴ مورد توقف دوبله در معابر ۲۱۰٫۹۰۵ مورد توقف در محل‌های مطلقاً ممنوع نیز اعمال قانون شده‌اند.