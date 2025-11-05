پخش زنده
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت و اعمال قانون بیش از ۹۰۵ هزار تخلف ساکن در معابر پایتخت طی مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار سید ابوالفضل موسویپور با تاکید براین که این آمار نشانه بیتوجهی برخی رانندگان به قانون و حقوق شهروندان است، گفت: توقف دوبله در معابر، توقف در محلهای ایستادن ممنوع، توقف مطلقاً ممنوع، توقف در حریم تقاطعها و میادین، توقف وسایل نقلیه عمومی خارج از ایستگاههای تعیینشده، توقف در محلهای ویژه معلولان و جانبازان، توقف در پیادهروها و حتی توقف خودروها برای فروش کالا در حاشیه راهها و هر نوع توقفی که منجر به سد معبر و اختلال در عبور و مرور گردد، مصداق تخلف ساکن محسوب میشود.
موسوی پور همچنین با بیان اینکه بیشترین تخلفات مربوط به سد معبر و اختلال در جریان روان ترافیک بوده است ، تصریح کرد: در مهرماه، ۳۰۶٫۲۵۸ مورد از این نوع تخلف به ثبت رسیده است. همچنین، ۲۲۲٫۷۶۴ مورد توقف دوبله در معابر ۲۱۰٫۹۰۵ مورد توقف در محلهای مطلقاً ممنوع نیز اعمال قانون شدهاند.