پخش زنده
امروز: -
تندیسهای مردمی قهرمانان گمنام (یادبود شهید دریاقلی) در سیزدهمین دوره به خانواده شهید سردار حاجیزاده و جانباز سیدحسین موسوی تقدیم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان؛ تندیسهای مردمی قهرمانان گمنام (یادبود شهید دریاقلی) در سیزدهمین دوره این رویداد فرهنگی به دو تن از قهرمانان، جانباز سید حسین موسوی و خانواده سردار شهید حاجیزاده تقدیم شد.
امسال این تندیس در سالگرد واقعه کوی ذوالفقاری آبادان با حضور در منزل و طی مراسمی بسیار ساده و خودمانی به دو تن از این دلاوران یعنی سید حسین موسوی، رزمنده جانباز شیمیایی هشت سال دفاع مقدس و نیز به پاس نکوداشت شهدای والامقام جنگ ۱۲ روزه، به خانواده سردار شهید حاجی زاده اهدا شد.
این تندیسها هر سال با انتخاب کمیتهای از رزمندگان آبادانی و هنرمندان و جانبازان موزه صلح تهران و در فاصله زمانی بین نهم آبان (زمان خبر دهی دریاقلی از ورود ارتش متجاوز بعثی به کوی ذوالفقاری) و ۱۱ آبان (تاریخ زخمی شدن و شهادت شهید دریاقلی سورانی) اهدا میشود.
چند سالی است که ماجرای شهید دریاقلی سورانی در کنار داستان دهقان فداکار، در کتابهای درسی کودکان دبستانی ما آمده و توسط بچههای ما خوانده میشود تا بدانند چگونه در شبی تعیینکننده که دشمن بعثی سعی داشت مردم غیرنظامی آبادان را در خواب غافلگیر کند و به آنها شبیخون بزند، خداوند، مردی ساده را برگزید تا از خواب بیدار شود و ببیند که دشمن در حال پل زدن بر روی رودخانه بهمنشیر است و آنگاه سراسیمه با دوچرخه به سوی شهر روان شود و در طول مسیر، همگان را از آن هجوم باخبر کند تا آبادان و بعد از آن، خوزستان از خطر حتمی سقوط، نجات یابد.
شهید سورانی نیز در نیمه همان ماه آبان، بر اثر اصابت ترکش خمپاره، در بیمارستان سینای تهران شهید و به صورت گمنام در میان قبرهای عادی بهشت زهرا دفن شد. به بهانه ستایش این رادمردی و جلوگیری از نشستنِ گرد فراموشی بر روی این حماسه، چندین سال است که جانبازان و هنرمندان موزه صلح تهران، افراد یا گروههایی را که به نوعی ادامهدهنده راه این مرد در زمینه اعتلای این مرز و بوم هستند و برای بهروزی مردم ایران تلاش میکنند، انتخاب و به نیابت از مردم آبادان، تندیس قهرمانان گمنام (شهید دریاقلی سورانی) را به آنها اهدا میکنند.