به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار عباسعلی محمدیان با اشاره به اجرای طرح دستگیری سارقان و مالخران صبح امروز با حضور در جمع خبرنگاران در پلیس آگاهی تهران بزرگ، گفت: انعکاس خوب و به موقع اخبار و اطلاعات و عملکرد پلیس در رسانه‌ها برای احقاق حق مردم و کشف جرائم مفید است که من به این خاطر از رسانه‌ها تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به عملکرد پلیس آگاهی پایتخت، افزود: به همکاران عزیزم در پلیس آگاهی می‌بالم که اقدامات بسیار افتخار آمیزشان باعث کاهش ۵۳ درصدی سرقت در دو سال و نیم گذشته شد. این آمار حاصل زحمات تلاش همکارانم در کف خیابان و همکاری دستگاه قضایی است.

سردار محمدیان با اشاره به نتایج اجرای طرح دستگیری سارقان و مالخران گفت: ۲۳۳ سارق و مالخر دستگیر و امروز تحویل قانون می‌شوند. از این افراد بیش از ۴۰۰ دستگاه تلفن همراه سرقتی، ۱۲ قبضه سلاح، ۴۰ دستگاه موتورسیکلت و خودروی سرقتی کشف شد که ارزش اموال کشف شده بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ به همه سارقان هشدار داد که پلیس ایران امروز در جایگاهی قرار گرفته و توانمندی دارد تا هر جرمی را کشف شد.

سردار محمدیان گفت: امروز به ندرت پیش می‌آید فیلمی از سرقتی در فضای مجازی منتشر شود و متهم آن دستگیر نشود.

وی افزود: بدهی ما به قربانیان سرقت منزل و زورگیران همچنان باقی است؛ اما اقدامات ما ادامه دارد و امیدواریم میزان سرقت‌ها بیشتر کاهش یابد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره مورد هدف قرار دادن سارقان ادامه داد: همکارانم در زمان دستگیری این سارقان با حمله با قمه مواجه شدند. همچنین دو نفر نیز قصد تیراندازی به پلیس را داشتند، اما مأموران به آنها اجازه تیراندازی نداده‌اند و آنها را مورد هدف قرار دادند.

سردار محمدیان گفت: ما موردی از سرقت داشتیم که فرد نزدیک ۲ کیلو کرم طلا در منزل نگهداری می‌کرد که هشدار می‌دهیم نگهداری ارز و طلا بیش از نیاز در خانه‌ها کار اشتباهی است.