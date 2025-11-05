\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\u00a0 \u0647\u0645\u0647 \u0628\u0647 \u0646\u0627\u0645 \u0648\u0637\u0646 \u0622\u0645\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0627\u0632 \u0639\u0634\u0642 \u0628\u0647 \u0648\u0637\u0646 \u0645\u06cc \u06af\u0641\u062a\u0646\u062f\u060c \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u0636\u0631\u06cc\u0646 \u0631\u0627 \u0645\u06cc\u0647\u0645\u0627\u0646 \u06cc\u06a9 \u0633\u0631\u0648\u062f \u06a9\u0631\u062f\u06cc\u0645.\u00a0\n\n\u0633\u0631\u0648\u062f \u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646