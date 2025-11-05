به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اردستان با بیان اینکه ساخت مسکن روستایی و اجرای قالب تونلی، برای نخستین بار در روستا‌های استان اصفهان اجرایی شده است گفت: این طرح به‌عنوان نمونه استانی در اصفهان، به‌صورت ویلایی و با بهره‌گیری از فن آوری قالب تونلی و بتن آماده پیش‌ساخته اجرا و یکی از گام‌های مهم در راستای ارتقای کیفیت ساخت و ساز روستایی محسوب می‌شود.

محمدعلی نریمانی افزود: مساحت هر پلاک زمین ۲۴۰ مترمربع و زیربنای هر واحدنیز بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ مترمربع است.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود این واحد‌ها در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شود.