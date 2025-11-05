به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدوحید فخرموسوی دبیر چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، طی حکمی علی شمس را به عنوان مدیر بخش دیگر گونه‌های اجرایی این رویداد هنری معرفی کرد.

علی شمس نویسنده، مترجم، پژوهشگر و کارگردان تئاتر دارای مدرک لیسانس سینما و فوق‌لیسانس مطالعات اجرا از دانشگاه ساپینزا رم است.

«وقتی خروس غلط می‌خواند»، «احتمالات»، «شب دشنه‌های بلند»، «اودیسه ایرانی» و «بر زمین می‌زندش» تعدادی از آثار این هنرمند در عرصه نویسندگی و کارگردانی تئاتر به شمار می‌آیند.

چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخر موسوی در بهمن برگزار خواهد شد.