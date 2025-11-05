فراخوان جشنوارههای بسیج هنرمندان در کهگیلویه و بویراحمد
فراخوان جشنوارههای استانی موسیقی و سرود، شعر "باهنران بسیج" هنرمندان در کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول سازمان بسیج هنرمندان سپاه فتح استان گفت: در ادامه برنامههای ابلاغی سازمان بسیج هنرمندان و با هدف کشف استعدادها و معرفی آثار وچهرههای برتر عرصههای مختلف هنری با موضوعات متنوع و متعدد به ویژه جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و همچنین اتحاد، انسجام، وحدت ملی، بصیرت، آگاهی، امید آفرینی و سایر موضوعات مرتبط به برگزاری جشنوارههای هنری اقدام کرده است.
سرهنگ پاسدار عیسی جمشیدی افزود: در این راستا هفتمین جشنواره استانی موسیقی و سرود، یازدهمین جشنواره استانی شعر با عنوان (ایران مهر) و اولین جشنواره استانی "باهنران" ویژه بانوان هنرمند هم استانی در عرصه هنرهای تجسمی با مشارکت و همراهی سازمانها و نهادهای فرهنگی هنری در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار میشود.
وی بیان کرد: تاکنون از جشنواره استانی شعر استقبال خوبی صورت پذیرفته و آثار بسیار ارزشمندی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که امیدواریم در جشنوارههای دیگر نیز شاهد ارسال آثار فاخری از سوی اصحاب فرهنگ و هنر باشیم.
جمشیدی ابراز داشت: مهلت ارسال آثار به جشنواره موسیقی و سرود تا ۲۷ آبان، جشنواره شعر تا ۱۰ آذر و جشنواره باهنران تا پایان دی ماه ۱۴۰۴ خواهد بود.
مسئول سازمان بسیج هنرمندان سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: جوایز نفیسی برای نفرات و گروههای برتر هفتمین جشنواره استانی موسیقی و سرود، یازدهمین جشنواره استانی شعر با عنوان (ایران مهر) و اولین جشنواره استانی "باهنران" ویژه بانوان هنرمند هم استانی در نظر گرفته شده و همچنین آثار برتر پس از بازبینی و تایید توسط هیئت داوران به جشنواره ملی ارسال خواهند شد.
وی اضافه کرد: علاقه مندان میتوانند آثار خود را در موضوعاتی که در پوسترهای هر جشنواره اطلاع رسانی شده با شماره تماس ۰۹۹۰۳۱۴۶۹۷۸ از طریق پیام رسان ایتا ارسال کنند و یا به صورت حضوری به آدرس یاسوج - خیابان پاسداران - ساختمان ستاد تخصصی بسیج اقشار- سازمان بسیج هنرمندان استان مراجعه و آثارشان را تحویل دبیرخانه ستاد برگزاری جشنوارهها نمایند.