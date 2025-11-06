پخش زنده
نماینده ولیفقیه در شورای فرهنگ عمومی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ صحیح مصرف انرژی، خواستار ارائه طرحهای کارشناسی از سوی دستگاههای خدماتی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت الاسلام و المسلمین نوری در نشست شورای فرهنگ عمومی با اشاره به برگزاری رویداد مد و لباس در آذر ماه گفت: این رویداد میتواند فرصتی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری باشد و باید در مسیر تقویت هویت ایرانی– اسلامی هدایت شود.
نماینده ولیفقیه ضمن تأکید بر نقش آموزش و پرورش در نهادینه سازی ارزشهای فرهنگی و اجتماعی افزود: یکی از مهمترین وظایف همگانی، بهینه مصرف کردن انرژی است و لازم است مجموعههای اداری مرتبط با برق، آب و گاز، طرحها و برنامههای کارشناسی خود را برای فرهنگسازی در این زمینه ارائه کنند.
وی با انتقاد از گسترش کافههای خانگی بدون مجوز اظهار کرد: این مکانها در برخی موارد به پاتوقهایی برای بروز آسیبهای اجتماعی تبدیل شدهاند و باید با آنها برخورد قانونی صورت گیرد.
نماینده ولیفقیه همچنین بر ضرورت ساماندهی فرهنگ عزاداری و مراسم عروسی تأکید کرد و گفت: این موضوع باید به کمیته تخصصی مربوطه ارجاع شود تا برای آن برنامهریزی دقیق انجام گیرد.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از مهریههای سنگین و برخی مراسم شادی که به اختلاف و تنش خانوادگی منجر میشوند، خاطرنشان کرد: لازم است با همکاری نهادهای فرهنگی و قضایی برای کاهش این آسیبها چارهاندیشی شود.
نماینده ولیفقیه در پایان، ضمن هشدار نسبت به بدآموزیهای فضای مجازی، بر ضرورت حضور آگاهانه خانوادهها و جوانان در این فضا تأکید کرد و افزود: برنامههای شورای فرهنگ عمومی باید بهدرستی و با دقت اجرا شود تا تأثیر واقعی آن در جامعه مشاهده گردد.