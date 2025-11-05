کارآفرین حوزه فرش پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه تهران در تلاش است با آموزش دادن بافنده‌ها، در زنده ماندن طرح و نقش فرش ساروق سهیم باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در استان مرکزی بیش از ۱۴ هزار بافنده فرش دستبافت تولید می کنند.

با فعالیت ۱۴ هزار بافنده سالانه ۴۰ هزارمتر مربع فرش دستبافت نفیس در استان مرکزی تولید می شود.

ابراهیم گودرزی فعال و کارآفرین حوزه فرش است که پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه تهران در رشته فرش اقدام به ایجاد کارگاه تولید فرش دستبافت کرده و با همکاری ۳۰ استاد بافنده فرش دستبافت تولید می کند.

ابراهیم گودرزی به خبرگزاری صداوسیما گفت: در این کارگاه سالانه ۳۰ تخته فرش با ابعاد حدود ۳۰۰ متر مربع فرش تولید می شود.

این کارآفرین حوزه فرش افزود: در این کارگاه سعی شده با احیا طرح و نقش و رنگ های بومی و محلی فرش و آموزش بافنده ها به روش استاد و شاگردی فرش بافی و طرح های سنتی فرش ساروق زنده نگه داشته شود.