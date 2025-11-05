به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در پیام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد آمده؛مردم کشورمان در سیزده آبانی دیگر با لبیک به مراد و مقتدای خود ولی امر مسلمین امام خامنه‌ای (مدظله العالی) و با حضور باشکوه، تماشایی، آگانه و پرشور جوانان و نوجوان دهه هشتاد ودهه نودی، جلوه‌ای بی نظیر از روحیه استکبارستیزی و همدردی با ملت مظلوم فلسطین را به نمایش گذاشته و با اعلام حمایت از مبارزات به حق مردم غزه، عزم راسخ خود را در ادامه مبارزه با آمریکا و نابودی رژیم خونخوار صهیونیستی اعلام کردند.

حضور گسترده و خیره کننده دانشجویان، دانش آموزان و جوانان بسیجی در مراسم سیزده آبان امسال که همزمان با سالروز شهادت جانسوز حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (س) و شعار‌های کوبنده آنان نمایانگر درک و شناخت عمیق این نسل از شرایط جهان امروز، هوشیاری و نقش آفرینی موثر در صحنه‌های حماسه، مقاومت و نشان دهنده اوج آمادگی برای حضور و مبارزه در صف اول جهاد در عرصه‌های مختلف است.

بی تردید این حضور و آمادگی نسل جوان امروز، شادابی و روحیه استکبار ستیزی این نسل سرمایه عظیم و ماندگار و مهمترین پیشران حرکت انقلاب اسلامی در مسیر تحقق آرمان‌های بلند امام، پیشرفت و استقلال کشور و حضور موثر در معادلات جهانی است که با رهبری حکیمانه و داهیانه رهبر معظم انقلاب افق‌های روشن آن نمایان و تحقق آن نزدیک است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد ضمن تقدیر و تشکر از حضور یکایک ملت شریف و آگاه میهن اسلامی به ویژه جوانان برومند با غیرت و فهیم استان یزد از تمامی گروه‌های مردمی، نهاد‌ها و دستگاه های اجرایی، اصحاب رسانه که در این حماسه بزرگ انقلابی و مردمی نقش آفرینی کردند تقدیر و تشکر نموده، آینده‌ای سرشار از امید روشنی توفیق روز افزون از درگاه خداوند مسالت می‌نماید.