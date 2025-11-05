پخش زنده
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور بر ضرورت تقویت پیشگیری و اجرای رویکرد محلهمحور در همدان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، زهرا عابدینی در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر استان گفت: مسئولیت مقابله با مواد مخدر بسیار سنگین و حساس است و همه دستگاهها باید با روحیه جهادی در این عرصه مشارکت کنند.
وی با قدردانی از اهتمام دکتر ملانوری شمسی استاندار همدان در پیگیری آسیبهای اجتماعی و اجرای طرح محلهمحور افزود: ارزیابیها نشان میدهد طرح محلهمحور در استان همدان از طرحهای موفق در حوزه اجتماعی بوده و میتواند الگوی کشوری باشد.
عابدینی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ۵۰ درصد مبارزه با مواد مخدر در حوزه پیشگیری است، تصریح کرد: اگر در مبدا پیشگیری نکنیم، هزینههای درمانی چند برابر خواهد شد و بخش زیادی از معتادان پس از درمان دوباره بازمیگردند.
وی افزود: مطالعات جهانی نشان میدهد کشورهایی که سرمایهگذاری خود را بر آموزش، آگاهیبخشی و مشارکت اجتماعی متمرکز کردهاند، توانستهاند نرخ اعتیاد را بهطور قابلتوجهی کاهش دهند. ما نیز باید از تجارب موفق جهانی در کنار ظرفیتهای بومی بهره ببریم.
با تأکید بر ضرورت فعالسازی رسانهها در این زمینه اظهار داشت: رسانه مهمترین سلاح در جنگ با اعتیاد است و باید از ظرفیت فضای مجازی برای آگاهسازی و اقناع جامعه استفاده شود.
عابدینی با بیان اینکه رویکرد محلهمحور باید بهعنوان ستون اصلی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در نظر گرفته شود، گفت: در این مدل، همه نهادها، از خانواده تا دستگاههای دولتی، باید احساس مسئولیت مشترک داشته باشند تا شبکهای ایمن در سطح محلات شکل گیرد.
استاندار همدان در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر استان با تأکید بر ضرورت نگاه فرهنگی، آموزشی و مهارتمحور در مقابله با اعتیاد گفت: برای توفیق در این مسیر باید به ظرفیتهای محلی و مشارکت مردمی تکیه کرد؛ پیشگیری همواره بهتر از درمان است.
حمید ملانوریشمسی در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به اهمیت توجه جدی به حوزه پیشگیری اظهار داشت: همانگونه که مدیرکل محترم پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تأکید کردند، ما نیز معتقدیم برای موفقیت در این مسیر باید به اصل پیشگیری توجه بیشتری شود.
وی افزود: نزدیک به پنجاه سال از آغاز مبارزه کشور با مواد مخدر میگذرد و در این مدت هزینههای مادی و انسانی فراوانی پرداخت شده است. بسیاری از نیروهای خدوم در دستگاههای نظامی و انتظامی به شهادت رسیده یا جانباز شدهاند و خانوادههای متعددی درگیر تبعات اجتماعی و روانی این معضل شدهاند.
استاندار همدان با بیان اینکه علیرغم تلاشها، شکل و ماهیت مواد مخدر تغییر یافته و پیچیدهتر شده است، تصریح کرد: امروز انواع جدیدی از مواد با قدرت تخریب بالا وارد جامعه شده که با یکبار مصرف، فرد را از وضعیت عادی و آینده خود جدا میکند. این مسئله نه تنها بنیان خانوادهها را تهدید میکند، بلکه احساس ناامنی و آشفتگی اجتماعی ایجاد مینماید.
وی با تأکید بر نقش محوری مردم در حل آسیبهای اجتماعی گفت: تجربه نشان داده هر جا مردم در صحنه بودهاند، توفیق حاصل شده است. همانطور که در جنگ دوازدهروزه، حضور مردم در کنار نیروهای نظامی عامل بازدارنده دشمن و بازگرداننده آرامش شد، در مبارزه با آسیبهای اجتماعی نیز باید مردم را در کنار سیاستها و برنامههای دولت قرار دهیم.
ملانوریشمسی با اشاره به سیاست مدیریت محلی و مردمپایه استان افزود: هیچ برنامهای بدون همراهی مردم موفق نمیشود. باید ظرفیتهای محلی، منابع بومی و مشارکت اجتماعی را فعال کرد و بار اجرای برنامهها را از دوش دولت به دوش جامعه و نهادهای مردمی سپرد.
وی تأکید کرد: در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی، ورود بدون تخصص و مهارت نتیجهبخش نیست. همانطور که برای ساخت یک ساختمان از معمار و مهندس استفاده میشود، در زمینه فرهنگ نیز باید از متخصصان فرهنگی بهره گرفت تا بتوان بر روان و آینده جامعه تأثیر مثبت گذاشت.
استاندار همدان با اشاره به روند مثبت شاخصهای اجتماعی استان گفت: در یک سال گذشته، بر اساس ارزیابیهای انجامشده، آمار خودکشی، نزاع، سرقت و طلاق در استان کاهش یافته است. این نتایج حاصل حضور میدانی، ارتباط مستقیم با مردم و پرداختن به نیازهای اصلی آنان از جمله تأمین مسکن و اشتغال است.
وی افزود: جوانی که شغل و مسکن ندارد، امیدش را از دست میدهد و در معرض آسیبهای اجتماعی قرار میگیرد؛ بنابراین باید ریشهای به مسائل نگاه کنیم تا به جای برخورد، بتوانیم پیشگیری مؤثر داشته باشیم.
ملانوریشمسی در ادامه با اشاره به اجرای «طرح بهبود کامل معتادان متجاهر و بازگشت به زندگی مطلوب» گفت: این طرح با نگاه نهادی و مسئولیتپذیری دستگاهها طراحی شده و امروز بهصورت رسمی در استان اجرا میشود. در ادامه نیز طرح مشابهی در حوزه پیشگیری تدوین خواهد شد تا از شکلگیری آسیبها جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه در جلسات آینده وضعیت اجرای طرحها باید بهصورت دقیق ارزیابی شود، تأکید کرد: همه دستگاهها باید در اجرای طرحها مشارکت فعال داشته باشند تا بتوانیم با بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد و همراهی جامعه، گامهای مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی برداریم.
در پایان این نشست، از طرح بهبود کامل معتادان متجاهر و بازگشت به زندگی مطلوب که از ابتکارات استاندار همدان است و پیشتر در دیدار با دکتر ذلفقاری، نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور مطرح و مورد استقبال قرار گرفته بود، رونمایی شد.