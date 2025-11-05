به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، گروه نخست تیم ملی تیراندازی کشورمان در رشته تفنگ امروز به مسابقات قهرمانی جهان اعزام شد. گروه دوم جمعه تهران را ترک خواهد کرد. مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان ۱۵ تا ۲۷ آبان در مصر برگزار می‌شود.

اسامی تیم اعزامی کشورمان به مسابقات قهرمانی جهان به شرح زیر است:

ترکیب تیم تفنگ:

هادی غرباقی، محمد مهدی طهماسبی، امیر محمد نکونام، نجمه خدمتی، ساینا تیموری، زهرا قویدل و فاطمه امینی

سرمربی: محمد زائر رضایی

ترکیب تیم تپانچه:

امیر جوهری خو، جواد فروغی، وحید گل خندان، هانیه رستمیان، گلنوش سبقت الهی

مینا قربانی و سامیه یاسی

سرمربی: مریم سلطانی

امید نجاری، مدیر سازمان تیم‌های ملی به عنوان سرپرست و سیده زهرا حسینی، رئیس کمیته بین الملل این تیم را همراهی می‌کنند.