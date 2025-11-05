کارشناس اداره کل هواشناسی قم گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، روستای کهندان با دمای دو درجه سانتیگراد، خنک‌ترین نقطه در استان قم بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان با اشاره به استمرار کاهش دما تا پایان امروز گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، روستای کهندان با دمای دو درجه سانتیگراد، خنک‌ترین نقطه در استان بوده و صبح امروز هم دمای هوای شهر قم به ۷ درجه سانتیگراد رسید.

سعید اسماعیلی افزود: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۲۱ درجه و فردا و پس فردا ۲۲ و ۲۳ درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی در خصوص وضعیت جوی گفت: امروز و فردا آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد و غبار محلی است.