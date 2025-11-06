تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

تقویم روز و اوقات شرعی پانزدهم آبان به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز پنجشنبه پانزدهم آبان ۱۴۰۴، پانزدهم جمادی الاول ۱۴۴۷ و ششم نوامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۲۵ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۴۳ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۰ دقیقه است.

اذان صبح فردا جمعه شانزدهم آبان ساعت ۵ و ۱۵ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۶ و ۳۶ دقیقه ثبت شده است.