روایت ایران قوی در راهپیمایی ۱۳ آبان، روایتی از امید و آینده‌سازی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ راهپیمایی که تنها یک یادبود تاریخی نبود، بلکه کارگاهی زنده برای تداوم بخشیدن به آرمان‌هایی است که نسل انقلاب در دل خود پرورش داد.

نوجوان امروز، با الهام از اسطوره‌های مقاومت، خود را برای ساختن فردایی آماده می‌کند که در آن، ایران، نه تنها قلعه‌ای نفوذناپذیر، که کانون تابش تمدنی نوین خواهد بود.

این است معنای راستین ایران قوی: ملتی یکپارچه، مصمم و پیشرو که گذشته را پشتوانه حال خود ساخته و با گام‌های استوار، به سوی فردایی درخشان می‌رود.

ایران قوی، در نگاه شرکت‌کنندگان راهپیمایی ۱۳ آبان، به معنای ایرانِ مستقل و نفوذناپذیر است.

این قدرت، ریشه در همان اراده‌ای دارد که در تسخیر لانه جاسوسی تبلور یافت؛ اراده‌ای که می‌گوید سرنوشت ایران را تنها مردم ایران تعیین می‌کنند.

آنان باور دارند که ایران قوی، کشوری است که بر پایه دانش و تلاش جوانانش می‌ایستد و تحریم‌ها را به فرصتی برای رشد تبدیل می‌کند. اینجا، قدرت به معنای اسلحه نیست، به معنای مقاومتی است که دشمن را از رسیدن به اهدافش ناکام می‌گذارد.

در نهایت، ایران قوی در گرو اتحاد ملی است.