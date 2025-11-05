



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،در پی درگذشت صابر کاظمی ستاره والیبال ایران، باشگاه فجرشهید سپاسی شیراز با انتشار پیامی این ضایعه را به جامعه ورزش کشور تسلیت گفت.

در پیام باشگاه فجر آمده:

درگذشت ناباورانه صابر کاظمی ستاره بی بدیل تیم ملی والیبال ایران، قلب میلیون‌ها هوادار را به درد آورد. او که با آبشار‌های آتشین و روحیه جنگنده‌اش، بار‌ها ایران را در میادین جهانی سربلند کرد، امروز در اوج جوانی از میان ما رفت.

صابر کاظمی متولد ۱۳۷۷ در اوج جوانی و در شرایطی که همچنان می‌توانست در عرصه ورزش کشور بدرخشد، در سانحه‌ای دچار مرگ مغزی شد و بامداد امروز ۱۴ آبان در سن ۲۶ سالگی دار فانی را وداع گفت.