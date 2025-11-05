تجلیل از واحدهای تولیدی و مدیران کنترل کیفیت نمونه در قزوین
در مراسمی از ۴ واحد نمونه استاندارد ملی، ۲ واحد نمونه استانی، سه مدیر کنترل کیفیت نمونه استانی و یک دبیر تدوین استاندارد تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، عقیلی مدیرکل استاندارد استان در این مراسم با اشاره به شعار امسال استاندارد با عنوان چشماندازی مشترک برای جهانی بهتر، گفت: هدف ما ارتقای کیفیت محصولات تولیدی استان است و در این راستا تاکنون ۲۵ هزار ساعت دوره آموزشی برای مدیران کنترل کیفیت برگزار شده و ۹ هزار واحد صنفی نیز مورد بازدید قرار گرفتهاند.
وی انتخاب چهار واحد نمونه استاندارد در سطح ملی را گامی مؤثر در مسیر ارتقای کیفیت تولیدات استان دانست و افزود: واحدهایی با سهم بالای صادرات، ماهیت دانشبنیان و برخورداری از خدمات پس از فروش، از جمله ملاکهای انتخاب واحدهای شاخص بودهاند.
این مراسم با هدف ارج نهادن به تلاشهای واحدهای تولیدی و مدیران کنترل کیفیت در مسیر استانداردسازی و ارتقای سطح کیفی محصولات برگزار شد.